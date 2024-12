Jessica Bueno lanza un dardo a Jota Peleteiro

Cansada de que se desatendiera de sus responsabilidades como padre por no pagarle la pensión de sus hijos, Jessica Bueno decidió dar un paso al frente y acudir a '¡De viernes!' a contar todo lo que había ocurrido durante su matrimonio y posterior divorcio de Jota Peleteiro. Entre otras cosas, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' reveló que no su exmarido le decía que no tenía dinero para justificar que no se hiciera cargo de la pensión de sus dos hijos en común, Jota Junior y Alejandro.