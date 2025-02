La hermana de Diego Matamoros, que acaba de revelar que éste se ha independizado y que ya no vive con ella, no ha dudado en sincerarse sobre el momento personal que atraviesa. Lleva un tiempo 'apartada' o 'desconectada', de las redes (al menos en comparación al ritmo de publicaciones que consiguieron convertirla en una de las influencers con más relevancia del panorama nacional ).

"Estoy más ausente porque estoy enfocándome más en mí. Me he pensado muy mucho el qué mostrar de mí", dice mientras hace referencia a la postura que ha adoptado respecto a su vida privada.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' asegura estar además "un poco desmotivada de la vida en general". Sin embargo, el rostro se le ilumina cuando es preguntada por temas del corazón. A la pregunta de si tiene novio, Laura no puede evitar sonrojarse y soltar una carcajada. Una reacción que no ha pasado desapercibida para sus seguidores, que están seguros de que esa risa nerviosa es la confirmación oficial de su romance con Toni Serra. "Tiene novio fijo. Se ha reído y ha contestado otra cosa", apunta un seguidor. "¿Ahora hablas con acento catalán o me lo parece a mí?", le escribe dejando ver la influencia que su nueva pareja podría estar teniendo en ella, a la que el acento de su novio parece habérsele pegado.