Si hay un sentimiento que notamos en las palabras de la diseñadora de moda, ese es la decepción. "Ahora mismo hay una angustia en la relación porque yo no he comprendido su postura ", confiesa Ágatha Ruiz de la Prada haciendo referencia a determinados comentarios que tuvo Patón y que Paloma Barrientos señaló en 'Tardear' en su momento como causa de la ruptura.

Patón no parece sentirse atacado ante las declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada sobre sus intereses por la fama y los medios. Es más, responde de manera más bien sincera: "Ni me gustaba, ni me dejaba de gustar".