La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido compartir con sus seguidores algo de lo que nunca ha hablado, un complejo que lleva arrastrando “desde hace bastantes años” y que, cada vez, le pesa más. Es por este motivo por el que, tras decidir dejar de darle el pecho a Victoria , ha querido enfrentarse a ello, con muchos nervios y miedos. “Es una operación no muy complicada, pero te puede cambiar la cara” , asegura la madrileña.

La influencer se ha abierto en canal para contar el origen de la deformación física que padece en el rostro y que, a pesar de haberse realizado distintos retoques, no ha conseguido corregir. “ Estoy cansada de tener que sufrir con los pinchazos”, admite la exconcursante de ‘LIDLT’. Sin embargo, no puede evitar estar alerta tanto por el resultado final, como por el dolor que pueda llegar a sentir.

Echa un mar de dudas, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha decidido resolver todas las preguntas sobre esta operación y sincerarse con la doctora. La influencer descubre todos los detalles del procedimiento quirúrgico al que se va a someter, que constará de “anestesia local y sedación”. A pesar de todo, no puede quitarse de la cabeza algunos de sus mayores preocupaciones: “Me da miedo la cicatriz, el miedo a verme diferente no se me va”.