A pesar de que no le gusta hablar de su familia, l a que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha visto en la necesidad de romper su silencio . "Lo voy a contar. Vais a flipar" , comienza explicando la creadora de contenido. Sin pelos en la lengua, Fani Carbajo explica todos los detalles del último altercado que ha vivido junto a su hermana biológica, la cual intentó iniciar una guerra mediática contra ella cuando saltó a la fama, tras su paso por 'La isla de las tentaciones'.

Después de muchos años sin saber nada la una de la otra, Fani Carbajo ha vuelto a tener noticias de su hermana mediana. Ambas han tenido un acercamiento, que no ha terminado en buen término. La influencer no ha dudado en desvelar el último encontronazo que han tenido tras haber retomado el contacto. ¿Qué habrá pasado? Estefanía no ha tenido filtros a la hora de cargar contra su hermana biológica a raíz de lo sucedido y le dedica unas duras palabras.