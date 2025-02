Primeras palabras de Lidia Torrent tras confirmarse su crisis con Jaime Astrain

La ex presentadora de 'First Dates' ha confirmado su crisis con el padre de su única hija, Elsa

La hija de Elsa Anka ha roto su silencio tras días de rumores acerca del estado de su relación

La postura de Jaime Astrain tras salir a la luz su crisis con Lidia Torrent

Lidia Torrent ha reaparecido ante la prensa en el Día de San Valentín y tan solo unos días después de que saliera a la luz que estaba atravesando una crisis con su novio y padre de su única hija, el exfutbolista Jaime Astrain. Lejos de desmentir la información, la que fuera presentadora de 'First Dates' ha confirmado su crisis de pareja al comentar que las parejas "pasan por altibajos".

Fue hace unos días cuando la revista '¡Hola!' aseguraba que, de acuerdo con el entorno de la influencer y el exfutbolista, la pareja estaba atravesando una crisis. Parecía que los protagonistas no iban a hablar del tema, pero la hija de Elsa Anka no ha tenido problema en confirmar esa información a 'Europa Press', aunque dejando claro que no iba a dar muchos detalles porque prefería tratarlo en la intimidad de su pareja.

"Lo único que me apetece compartir es que, como se ha dicho, las parejas pasan por altibajos y ya está, que es lo único que me apetece decir respecto a este tema", ha declarado la que fuera presentadora de 'Secret Story', que también ha querido subrayar que ahora mismo no está atenta a las opiniones vertidas en redes acerca de su situación sentimental: "Cuando estás con otras cosas lo que pasa alrededor es un poco secundario. Ahora lo que nos importa es la gestión íntima de lo nuestro y lo que pasa alrededor, pues alrededor se quedará".

Por otra parte, ha comentado que para ella el amor se tiene que cultivar a diario y no solo en San Valentín: "Aunque suene como súper tópico, típico y pesado, las relaciones se tienen que cuidar todos los días. Yo soy más de hacer sorpresas y detalles a destiempo... Evidentemente los días que toca pues sí que piensas en algo especial y particular, pero si algo me caracteriza es que yo voy dejando como semillitas todos los días del año".