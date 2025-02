La pareja ha acabado rompiendo su relación de tres años por el "gusto de él" por el foco mediático

Ha sido la propia Ágatha quien ha confirmado en '¡De viernes!' que su relación está rota: "Ahora solo somos amigos"

Las últimas apariciones de José Manuel Díaz-Patón en televisión no hacían presagiar nada bueno. El abogado, que hasta hace unos meses era prácticamente un desconocido, pasó de un día para otro a convertirse en uno de los personajes más buscados por sus peculiares comentarios ante la prensa.

Esta nueva notoriedad pública no ha gustado para nada a la diseñadora que ha confirmado en exclusiva en '¡De viernes!' que, tras más de tres años de relación, ya no están juntos. Instantes antes Díaz-Patón hablaba emocionado sobre la mujer a la que todavía ama:

"Siempre estás expuesto cuando sales con alguien famoso, han sido tres años maravillosos y lo cambiaría todo por volverlos a tener. Yo a Ágatha la he querido y la quiero, porque no puedo decir que hayamos roto, estamos enfadados por todo aquel lío mío con la prensa. Que yo sepa no hay ruptura total. Claro que estoy triste, ¡cómo voy a estar!".

Patón, pese a que en alguna aparición pública ha intentado dejar claro su independencia con frases como "a mí nadie me dice lo que tengo que hacer", lo cierto es que comprende a la que ha sido su pareja y en cierto modo entiende por qué Ágatha está tan enfadada:

"Yo creo que ella no ha vivido bien mi fama repentina, puede que no sepa hablar en público y defenderme. Creo que ella tenía temor a una pareja que saliese en la prensa, pero yo soy muy natural, como se me ha visto en la tele. Yo no soy una persona a la que le guste estar en el candelero, cuando esto pase desapareceré como el humo".

¿Sigue Díaz-Patón enamorado de Ágatha Ruiz de la Prada?

Aunque el abogado es consciente de que su relación pende de un hilo no ha tenido reparos a la hora de reconocerle a Santi Acosta que los años que ha pasado junto a la diseñadora han sido especiales y que sigue amándola:

"Yo antes estaba muy enamorado de ella, pero ahora es más como un amor quebrado, depende también mucho de lo que ella cuente. A lo mejor estoy dispuesto a pelear por la relación y a lo mejor no, depende el precio que tenga".

Ágatha Ruiz de la Prada confirma la ruptura con Díaz-Patón

Pese a que el abogado le aseguraba a Santi Acosta que él "no tiene constancia de que hayan roto", Ágatha Ruiz de la Prada se ha mostrado transparente con los colaboradores de '¡De viernes!' al explicarles que desde hace unos días ya no son pareja: