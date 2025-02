Álvaro, de 'La isla de las tentaciones 8', habla de sus estudios de peluquería y de su trabajo actual

Así, el joven de 27 años ha revelado que es conductor de autobús y que es una profesión que le encanta y que sigue desempeñando en la actualidad pese a que ya se ha hecho un tanto conocido por su aparición en el exitoso programa de televisión al que ha ido a poner a prueba su relación. "Creo que soy bastante bueno en lo mío porque me encanta mi trabajo. Y estudiar, todo lo contrario, he estudiado peluquería , curioso pero sí", ha comentado en su vídeo, resaltando así que sabe que llama la atención haber estudiado algo totalmente distinto a su trabajo actual, en el que sigue los pasos de su padre, que falleció recientemente.

" Mi padre era conductor y mis tíos son conductores . La verdad es que en mi familia hay mucha gente que se dedica a eso. Como supongo que lo he visto desde pequeño y que he disfrutado conduciendo, de ahí viene mi vocación", ha explicado el compañero de Tadeo y Montoya, que comparte en sus redes sociales muchos vídeos desde el autobús que conduce.

Más allá del trabajo, Álvaro Rubio ha confesado que su gran sueño es ir a Tailandia, que sus padres son de La Puebla, pero que él es madrileño y forofo del Real Madrid - equipo por el que lleva uno de sus muchos tatuajes -, y que le gusta pintarse las uñas: "Me las pinto porque me parece estético, igual que llevar pulseras, reloj o tatuajes. Me parece un complemento y a mí me gusta pintármelas y hacerme algún dibujo característico que me represente en ese momento".