Diego Matamoros aclara por fin el motivo por el que su relación con Marta Riumbau ha terminado . El exconcursante de ' Supervivientes ', ya no vive con su exnovia , con la que estuvo saliendo durante dos años y viviendo durante casi otro tras su ruptura.

La relación de Diego y Marta y la manera en la que decidieron afrontar su ruptura ha sido para sus seguidores un auténtico quebradero de cabeza. Que el hermano de Laura Matamoros continuase viviendo en el chalet de casi un millón de euros de la influencer a pesar de no estar con ella a nivel sentimental, o que la catalana se animase a tener una hija en solitario ha sido muy difícil de entender para sus followers.

Cansado de las especulaciones y con el objetivo de "zanjar este tema ahora" y de una vez por todas, Diego Matamoros ha decidido romper su silencio y explicar el motivo de su ruptura con Marta Riumbau a través de sus historias de Instagram, donde ha abierto una caja de preguntas y respuestas para acercarse más a sus seguidores. "Espero no incomodar. ¿Por qué no seguiste tu relación con Marta? Desde fuera se os venía increíbles", ha sido una de las preguntas que ha querido responder.

"No quiero hablar más de ello", se sincera mientras revela que está harto de las constantes preguntas que recibe sobre el tema. "Creo que ambos hemos seguido diferentes caminos y somos felices con ello", sentencia. Con estas palabras, el sobrino de Mar Flores deja claro que no se arrepiente de haber roto con la amiga de Dulceida , a la que a pesar de continuar queriendo "mucho", ve más como a una amiga que como a una novia.

"Teníamos diferentes formas de ver la vida y la relación en sí, pero siempre nos hemos querido desde el respeto", confiesa el madrileño dejando clara la razón por la que su relación no funcionó . Diego asegura continuar unido a Marta Riumbau, a pesar de no estar con ella a nivel sentimental y de haber abandonado su casa. "Nos unen muchas cosas, entre ellas, nuestro maravilloso Amarok", dice haciendo referencia a uno de sus perros.

Para él, que su historia de amor con la madre de Julieta haya acabado no significa que su relación de amistad también tenga que hacerlo. Por este motivo y tras asegurar que "la vida no siempre es perfecta" y que "las relaciones" lo son "menos", el hijo de Kiko Matamoros se despide con una afirmación que pone de manifiesto sus actuales sentimientos por Marta Riumbau: "No siempre hay que acabar mal con la persona que quieres".