"Me duele verlo, me muero si le pasa algo", ya anunciaba . Pero a las 23:15 de la noche del día de ayer, su gato fallecía . "Indio ha muerto", ha anunciado Sofía Suescun frente a su millón de seguidores, que le han acompañado durante este terrible varapalo. "Los que me seguís de siempre conocéis nuestra historia de amor desde que le rescaté con varios días de vida de una tubería hace ya más de cuatro años . Es el más pequeño de todos mis gatos, el más travieso e independiente desde que empecé a vivir en el campo", ha relatado.

"Le han puesto antibiótico y nos hemos venido para casa. Cuando hemos llegado, no han pasado ni cinco minutos y ha empezado a convulsionar hasta que se le ha parado el corazón. No podía asumirlo. Menos mal que Kiko ha estado conmigo. Estaba en shock. No os imagináis lo duro que ha sido. No termino de creérmelo, estoy rota", ha expresado Sofía Suescun tras la muerte de Indio, el más pequeño de sus gatos, al que rescató de una tubería hace cuatro años. "Fuiste, eres y serás el bebé eterno de mamá", se ha despedido la influencer.