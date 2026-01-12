La delegada del Gobierno en La Rioja ha asegurado que, "en principio, no hay signos de violencia aparente"

El joven de 20 años y la menor hallados muertos en Logroño mantendrían una relación: la familia de ella no la aprobaba

Compartir







LogroñoLas autoridades continúan investigando la muerte de una menor de 13 años y de un joven de 20 años el pasado viernes en la calle Marqués de Larios en Logroño.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz ha explicado que la investigación sigue abierta y ha confirmado que hubo una denuncia previa de ese mismo día por parte de los padres de la menor. "La Guardia Civil inmediatamente se puso a buscarla, puso todos los medios, pero poco después la Policía Nacional es quien se encuentra los dos cuerpos en Logroño", ha subrayado.

PUEDE INTERESARTE El joven y la menor fallecidos en Logroño rompieron las vallas de seguridad del edificio con una furgoneta, subieron y se lanzaron juntos al vacío

Todo apunta a "un doble suicidio"

La delegada ha añadido que, "en principio, no hay signos de violencia aparente, por lo tanto, inicialmente se sigue tratando como un suicidio, un doble suicidio", según Arraiz, para quien "la investigación todavía está abierta y queda todavía mucho recorrido por delante" y ha pedido ser "especialmente cuidadoso" porque afecta a una menor.

El suceso, cuya investigación realiza la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, ocurrió hacia las 23:30 horas el pasado viernes, 9 de enero.

La Jefatura, al día siguiente, en una nota, señaló que se habían encontrado dos cuerpos sin signos de violencia y que se había iniciado la investigación, "si bien todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria".

PUEDE INTERESARTE Las cámaras de seguridad captaron la imagen del joven y la menor fallecidos en Logroño momentos antes de precipitarse al vacío

Estamparon una furgoneta contra las vallas de la obra

Fuentes cercanas a la investigación han señalado a EFE que, hacia las 23:30 horas del viernes, una furgoneta se empotró contra la valla de protección de un edificio que se construye en el barrio de Cascajos de la capital riojana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De acuerdo con lo visto a través de las cámaras de seguridad situadas en la obra, el joven y la menor, quien residía en el municipio de Lardero, en el área metropolitana de Logroño, supuestamente, salieron de la furgoneta y accedieron al interior del edificio.

Los responsables de la obra avisaron a la Policía Nacional para indicar que había personas en el interior del recinto.

Los agentes, al llegar, encontraron los cadáveres en la acera donde se construye el edificio y fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para realizar las autopsias.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Recursos de ayuda

Las personas con ideas suicidas y sus allegados recibirán ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024, y ante situaciones de emergencia también pueden llamar al 112.

Las tentativas y muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son una reacción a un sufrimiento extremo causado por factores psicológicos, biológicos y sociales que pueden prevenirse y tratarse