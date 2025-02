Melania, amiga de Sthefany, asegura que la participante de 'La isla de las tentaciones' está "enamorada de su novio"

Sandra Barneda consuela a una Sthefany completamente rota y que pide encontrarse con su pareja

Sthefany abandona la hoguera fuera de sí en busca de Tadeo al descubrir su infidelidad: “¿Dónde está su villa?”

Tras la famosa carrera de Montoya en 'La isla de las tentaciones' hacia la villa de las chicas, este lunes era Sthefany la que abandonaba la hoguera fuera de sí en busca de Tadeo al descubrir su infidelidad: "¿Dónde está su villa?", le preguntaba a Sandra Barneda.

Tras ver la reacción de Sthefany, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado este martes en directo con Melania, una de las mejores amigas de la joven, que ha asegurado que la carrera fue totalmente natural: "Ella es así en todo momento, siempre. Es muy impulsiva y tanto a lo malo como a lo bueno reacciona así. Ha tardado mucho tiempo en hacerlo y yo ya lo estaba esperando", ha dicho.

Cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntado si la participante de esta edición de 'LIDLT' está enamorada de su novio, Melania ha sido contundente: "Sí. Ella ha sufrido mucho y lo hemos visto. Tenía la esperanza de arreglar las cosas con el espejo porque piensa que él tiene los mismos sentimientos hacia ella que ella hacia él".

Además, la entrevistada ha asegurado que su amiga Sthefany ha actuado por venganza: "Es una persona bastante vengativa. Lo digo en el buen sentido de la palabra y porque ella sabía loi que le iba a molestar a Tadeo", ha respondido.

La complicada hoguera de Sthefany

Entre lágrimas, Sthefany, al llegar a la hoguera de las chicas, confesaba a Sandra Barneda "no estar preparada" y, es que, no podía esconder los nervios ante la situación: "Tengo tantas cosas en la cabeza... estoy en 'shock'. En parte, que haya llegado Simone a la villa me ha hecho bien, que conozco de fuera, que es la única tentación que podría tener en la villa y me he limitado a no llegar a más por respeto a mi pareja. Estoy arrepentida de no haberle dicho que yo también le quería en el espejo, pero él no me ha demostrado nada con sus actitudes".

Y llegaba el momento de ver las primeras imágenes de Tadeo, en el que el acercamiento a Mayeli y sus juegos más sensuales, lo que no le gustaba nada a ella: "¿Qué hace? Me parece que es tonto. Hoy le voy a dar el privilegio de que no voy a tener nervios por este tío. No tiene personalidad".

Pero poco le iba a durar la tranquilidad, otras imágenes para ella de Tadeo muy cerca de la tentadora, hacían enfadarse mucho a Sthefany, la que segundos antes aseguraba "no querer llorar" por una persona como él: "Qué asco, que te va a ver tu familia".

Hasta que llegaba el momento de ver el beso de Tadeo y Mayeli en la piscina, lo que provocaba el estallido de Sthefany: "Lo voy a mirar para que no se me olvide, ya no quiero ver nada más, Sandra". Que terminaba con su marcha de la hoguera completamente rota: "¿Dónde está su villa?" Y gritando el nombre de Tadeo por la playa mientras intentaba llegar a dar con él: "¿Dónde está este tío?"

Sthefany vuelve a la villa desconsolada: "Sandra, por favor, dime dónde está"

Aunque, en medio del nerviosismo frenaba su recorrido completamente hundida: "Soy una estúpida por contenerme por este idiota". Llegando momentos después fuera de sí de nuevo a la hoguera de las chicas y rogando a Sandra Barneda: "Por favor, dime dónde está".

"Sabes que no puedo decirte dónde está. Levántate, por favor. Respira", le pedía Sandra Barneda a una Sthefany rota en llanto y tirada en la arena. Como también le mostraban su apoyo sus compañeras: "¿Para qué sirve ir a buscarle? Después de lo que te ha hecho y con lo que tú vales".