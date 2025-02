Tadeo se deja llevar con Mayeli y ambos protagonizan un momento de lo más pasional

Y lo que empezó en el jacuzzi, continuó en los sofás: "Estoy pensando una guarrada"

Tadeo y Sthefany se saltan las normas tras el espejo y Sandra Barneda tiene que separarles: "Esto tendrá consecuencias"

Desde que comenzó su aventura en 'La isla de las tentaciones', Tadeo tuvo claro cuál era su tentadora favorita. Desde su llegada a 'Villa Montaña', el novio de Sthefany se ha acercado cada día más a Mayeli. Tanto, que no ha podido evitar caer en la tentación con un apasionado beso en el jacuzzi.

Alcanzando el final de una de las fiestas de la villa, el propio Tadeo le ofrecía a la soltera la posibilidad de bañarse juntos en el jacuzzi. Ella aceptaba y ambos no perdían el tiempo. "Ven aquí, no tengas miedo, que no te voy a hacer nada", le decía ella pidiéndole que se acercara. "Solo estoy aquí jugando, dándote mimitos y abracitos", seguía.

Más cerca que nunca, Tadeo se dejaba llevar y, tras varios besos en el cuello y en el pecho, terminaba cayendo en la tentación. La luz estallaba en 'Villa Playa' automáticamente y Sthefany tenía claro que era su novio quien la había activado, pero las cosas no iban a quedarse así: "A tomar por culo, ya me cansé. Si Tadeo me fuera infiel, yo avanzaría más con Simone".

Mientras tanto, en 'Villa Montaña', Tadeo y Mayeli seguían disfrutando de un momento de lo más sensual en el jacuzzi. La pareja de Sthefany y la tentadora no paraban de besarse ante la mirada de varios compañeros: "Pero fuertemente, toma, toma, toma", comentaba Eros.

"La lengua hasta la campanilla"

Tras caer en la tentación, Tadeo confesaba lo ocurrido al equipo del programa: "Nos hemos metido en el jacuzzi y una vez ahí se empezaron a calentar las burbujas y una cosa llevó a la otra y al final acabé metiendo la lengua hasta la campanilla".

Pero, lo que empezó en el jacuzzi continuó en los sofás. "Madre mía, qué locura", comentaba el propio Tadeo. Nuevamente, empezaban a besarse y Tadeo suspiraba: "No me resoples, que no me aguanto", le advertía ella. Pero él pensaba exactamente lo mismo: "Yo estoy igual".