Sthefany corre por la playa desconsolada para buscar a Tadeo tras ver que este ha caido en la tentación con Mayeli

Sandra Barneda consuela a una Sthefany completamente rota y que pide encontrarse con su pareja

Sthefany reacciona a las imágenes inéditas de Tadeo tras el espejo: “No sé qué más quiere de mí”

Después del tenso reencuentro que tuvieron Tadeo y Sthefany en el espejo, en el que Sandra Barneda tuvo que intervenir al ver que la pareja se saltaba las normas, ella llegaba nerviosa y agobiada a la hoguera junto a sus compañeras, ante su acercamiento a Simone en la villa y hecha un mar de dudas, lo que no sabía es lo que iba a tener que ver en las imágenes de su novio.

La complicada hoguera de Sthefany

Entre lágrimas, Sthefany, al llegar a la hoguera de las chicas, confesaba a Sandra Barneda "no estar preparada" y, es que, no podía esconder los nervios ante la situación: "Tengo tantas cosas en la cabeza... estoy en 'shock'. En parte, que haya llegado Simone a la villa me ha hecho bien, que conozco de fuera, que es la única tentación que podría tener en la villa y me he limitado a no llegar a más por respeto a mi pareja. Estoy arrepentida de no haberle dicho que yo también le quería en el espejo, pero él no me ha demostrado nada con sus actitudes".

Y llegaba el momento de ver las primeras imágenes de Tadeo, en el que el acercamiento a Mayeli y sus juegos más sensuales, lo que no le gustaba nada a ella: "¿Qué hace? Me parece que es tonto. Hoy le voy a dar el privilegio de que no voy a tener nervios por este tío. No tiene personalidad".

Pero poco le iba a durar la tranquilidad, otras imágenes para ella de Tadeo muy cerca de la tentadora, hacían enfadarse mucho a Sthefany, la que segundos antes aseguraba "no querer llorar" por una persona como él: "Qué asco, que te va a ver tu familia".

Hasta que llegaba el momento de ver el beso de Tadeo y Mayeli en la piscina, lo que provocaba el estallido de Sthefany: "Lo voy a mirar para que no se me olvide, ya no quiero ver nada más, Sandra". Que terminaba con su marcha de la hoguera completamente rota: "¿Dónde está su villa?" Y gritando el nombre de Tadeo por la playa mientras intentaba llegar a dar con él: "¿Dónde está este tío?"

Sthefany vuelve a la villa desconsolada: "Sandra, por favor, dime dónde está"

Aunque, en medio del nerviosismo frenaba su recorrido completamente hundida: "Soy una estúpida por contenerme por este idiota". Llegando momentos después fuera de sí de nuevo a la hoguera de las chicas y rogando a Sandra Barneda: "Por favor, dime dónde está".

"Sabes que no puedo decirte dónde está. Levántate, por favor. Respira", le pedía Sandra Barneda a una Sthefany rota en llanto y tirada en la arena. Como también le mostraban su apoyo sus compañeras: "¿Para qué sirve ir a buscarle? Después de lo que te ha hecho y con lo que tú vales".