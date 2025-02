La postura de Elsa Anka tras salir a la luz la crisis de Lidia Torrent y Jaime Astrain

Elsa Anka ha mostrado públicamente la postura que ha decidido adoptar tras salir a la luz que su hija Lidia Torrent y Jaime Astrain están en crisis. Muy discreta, pero clara, la presentadora ha hablado por primera dejando claro que este tema le afecta.

La madre de la que fuera copresentadora de 'Fist Dates' ha aparecido en la gran fiesta de la 81ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y ha atendido a los medios amablemente, aunque ha dejado claro que este tema ella no es la protagonista y no va a dar más datos de los que den su hija Lidia Torrent y Jaime Astrain. Elsa Anka ha revelado que su Lidia Torrent se encuentra muy bien y también se ha pronunciado sobre el padre de su nieta.

La presentadora ha asegurado que ella siempre va a hablar bien de Jaime Astrain. "Por supuesto, por supuesto. No me pillaréis en un renuncio, por Dios, faltaría más", ha sido lo que ha aclarado, pero acerca de lo que está pasando su hija, ella no quiere dar ninguna declaración sobre ese tema.

Elsa Anka está manteniendo inalterable su agenda con sus compromisos profesionales y se la ha visto sonriente y muy atenta con los periodistas que se han interesado por ella y su hija, aunque haya expresado de forma rotunda la postura que ha tomado tras salir a la luz el bache que su hija y Jaime Astrain podrían estar pasando. "Yo sé que me expongo a esto, pero me parecería muy ilógico que yo me pronunciara, ¿no?", ha manifestado