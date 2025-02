Manu habla de su shippeo con Maica y explica sus declaraciones sobre querer conocer a Lucía

En las primeras semanas de concurso, en las redes sociales había quien fantaseaba con un posible romance entre el DJ y la ahora concursante de 'GH DÚO', pero él nos ha querido aclarar que tuvo intención de establecer una relación que fuera más allá de la amistad con la íntima de Daniela Cano : "Sí que es verdad que fue una chica que al principio me llamó la atención, pero en cuanto la conocí vi que no era para mí".

Así lo explica Manu en el vídeo que encabeza este artículo, en el que se recogen sus declaraciones al completo sobre este tema: "Gente como Vanessa decía en plató que estaba segura de que a mí me gustaba, pero se lo habría dicho un cura porque yo no. Si sale de mi boca, permito que lo diga, pero si no sale de mi boca y no tiro la caña ni insinúo nada, pues no está bien que lo diga porque es una mentira".