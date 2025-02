“Me gusta su personalidad”, confiesa la influencer. Bea deja claro que no existe ninguna enemistad hacia la novia del exconcursante de 'Supervivientes'. “Si nos viéramos en algún momento no creo que hubiera problema”, confiesa la valenciana al hablar de un posible encuentro con la de Elche. Mayka aprovecha para recordar qué tipo de relación tuvo con Suso Álvarez su amiga.

Bea y Suso revelaron, en el plató de ‘La casa de los vecinos de al lado’, que llevaban un tiempo viéndose de manera informal. Aunque, en aquel momento, Bea aseguró que no estaba enamorada de él, dejó entrever que, si continuaban quedando, las cosas podrían haber ido a más. Sin embargo, esta relación quedó truncada cuando Suso comenzó a salir con Marieta. Ahora, tiempo después, Bea ha hablado con sinceridad sobre lo que realmente sentía por él y admite: “Era el tipo de chico con el que podía estar”.

La exconcursante de 'Supervivientes' también reconoce que había muchos aspectos que la atraían de Suso . “Es un chico con muchos valores, tiene estabilidad y es maduro”, afirma, dejando claro que estas cualidades hicieron que quisiera seguir conociéndolo. No obstante, la situación no avanzó porque, justo en ese momento, Suso y Marieta hicieron pública su relación; un noviazgo que, según Bea, empezó de forma bastante repentina.

La influencer reaparece después de su participación en 'Me quedo conmigo' con ganas de hacer algunas confesiones junto a su amiga Mayka. Bea no solo habla largo y tendido sobre la relación que tuvo con Suso o de qué opina sobre el noviazgo de este con Marieta, sino que también saca a relucir otros nombres que todos conocemos. La valenciana habla sobre la relación de amistad que tiene con Oriana y confiesa en qué punto está su relación con Fani Carbajo después de su enfrentamiento en 'La casa de los vecinos de al lado' ¡Todos los detalles en el capítulo completo de 'Blondy by Mayka'!