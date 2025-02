Eso sí, la colaboradora de 'GH DÚO' ha utilizado su perfil oficial de Instagram para desahogarse, pues sí que ha sido algo que le ha pillado desprevenida y no puede evitar lamentarse por este desajuste de planes. "Llevo tres años para conseguir quedarme embarazada... es heavy. Ahora cuando echo la vista atrás digo: 'jolines, todo lo que he vivido'. Pero es que ahora pensaba que en menos de un mes me iba a hacer otra transferencia y resulta que este mes me ha venido la regla dos veces. Desde que me pinché lo que me pinché la última vez, cuando tuve el embarazo ectópico, fuera del útero, se me ha desajustado la regla. Es algo que parece que no tiene fin".