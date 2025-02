Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas' recibió un inquietante mensaje que decía ser de María Teresa Campos. El periodista se puso en contacto con su hija, Carmen Borrego, que no pudo evitar estremecerse. Ahora, la colaboradora de 'Vamos a ver' nos cuenta cómo ha reaccionado ante este texto.

"Esto es posible hacerlo técnicamente", admitía Carmen, pero reconocía que recibir una llamada como la que le hizo Luis te "sobrecoge": "Ojalá me pudiera escribir mi madre".

Eso sí, quiere tomar medidas y para eso necesita información: "Quiero saber qué ha pasado porque hoy en día sabemos que hay muchos problema con ciertas cosas, igual que se utiliza para mandar un mensaje a Luis Pliego, mañana lo utilizan para hacer una estafa y tendré que demostrar que ya se estaba utilizando. La compañía me dice que no pueden hacer nada, porque no tiene nada que ver con el teléfono".