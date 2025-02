La madre de José María Almoguera y la colaboradora han protagonizado varios rifirrafes

"Ya no tienes credibilidad", le decía Carmen a Alexia tras una opinión sobre el concurso de su hijo

La incontrolable emoción de Carmen Borrego al escuchar la confesión de José María Almoguera: "Me pone la carne de gallina"

La gala de este martes nos ha dejado varios rifirrafes entre Carmen Borrego y Alexia Rivas. La madre de José María Almoguera y la colaboradora mantienen puntos de vista bastante diferentes respecto al concurso y esto les ha hecho enfrentarse en más de una ocasión.

Una de ellas llegaba cuando todo el plató comentaba los acercamientos de Álex Ghita a Maica. Las opiniones eran dispares: algunos se creen el papel del entrenador y a otros les parece una estrategia para intentar colarse en la final. Alexia Rivas pedía la palabra y su comentario hacía estallar a Carmen Borrego.

"Yo veo más pasión en Álex por Maica que en Jose por María", decía la colaboradora comparando la historia de Álex y Maica con la relación del hijo de Carmen Borrego con la última expulsada de 'GH DÚO'.

"Ya no tienes credibilidad, porque cuando siempre vas contra la misma persona y te da igual el argumento pierdes credibilidad. Ten cuidado, compañera", le respondía Carmen. "Tienes más tú, que es tu hijo, ¿a quién vas a defender? Pues a tu hijo. A ver la credibilidad que vas a tener tú. Cuando eres madre no tienes que defender todo lo que hace tu hijo, que a mí mi madre también me critica", continuaba Alexia.

Carmen Borrego, a Alexia: "Sé cómo eres"

Pero esta no era su única discusión durante la gala. Momentos más tarde, volvían a tener un encontronazo. El plató debatía sobre quién debía ser el salvado de la noche: "No va a estar el que quiero, porque me gustaría que estuviera Miguel, pero creo que va a estar, muy a mi pesar, José", decía Alexia, algo en lo que coincidían Albert y Nua.

Carmen Borrego reaccionaba una vez más: "No voy a contestar a ese bando, porque puede estar José o no, pero tampoco hace falta faltar al respeto", decía. Alexia tomaba de nuevo la palabra para zanjar la situación: "Carmen, respeta mi opinión. Vengo a colaborar y a dar mi opinión. Si no te gusta, no la escuches, pero es mi opinión".