José Manuel Díaz-Patón responde lo que opina sobre que Ágatha Ruiz de la Prada piense que busca ser famoso en 'De Viernes'

El abogado se emociona al ver imágenes suyas junto a la diseñadora: "Sé que la voy a echar mucho de menos"

Díaz-Patón se rompe al responder si ama a Ágatha Ruiz de la Prada, pero ella se muestra tajante: "Esto se ha acabado"

Después de que Ágatha Ruiz de la Prada se sentara en el plató de 'De Viernes' para hablar sobre su relación y su polémica ruptura, ahora llega el turno de José Manuel Díaz-Patón. El abogado, que hasta hace relativamente poco no era una persona pública, responde a todas las dudas de los colaboradores, entre ellas cómo se sintió después de que su expareja dijese que su intención siempre fue convertirse en famoso.

La respuesta a la acusación de Ágatha

Los colaboradores de 'De Viernes' le comentan a Patón qué es lo que opina sobre que Ágatha Ruiz de la Prada dijese que no se creía sus lágrimas cuando ella le dejó en directo. "Pues que no se las crea", dice el abogado. "Soy una persona que no lloro nunca ni cuando me he roto una pierna, ni cuando me han dado 500 puntos... pero cuando has destrozado una pareja porque dice que yo me quiero hacer famoso...".

Es más, José Manuel Díaz-Patón asegura que si hubiese sido al revés "me hubiera alegrado muchísimo de que mi pareja se hubiese hecho famosa". "Cualquier persona, de pronto su novio se convierte en una estrella como se está diciendo de mi, yo me sentiría muy orgulloso", opina. Aún así, quiere dejar claro que ese nunca ha sido su objetivo: "No soy ninguna estrella, ni vengo aquí de estrella, ni quiero serlo".

Y aunque Terelu señala que puede ser que la diseñadora le escogiese como pareja porque era una persona alejada del foco mediático, lo cierto es que sería un tanto contradictorio ya que en el inicio de su noviazgo fue la misma Ágatha quien organizó un reportaje de fotos en París con una revista. Estas imágenes parecían robadas, pero nada más lejos de la realidad: "Yo creo que existe poco. Robado-pactado sí".

El abogado concluye que la única razón por la que él dio declaraciones es porque nadie salió en su defensa: "Yo cuando empecé a salir con Ágatha yo sabía que iba a acabar o por la puerta grande o en la enfermería y he terminado en la enfermería porque es una tía que vale muchísimo, con mucho poder y potencia, pero yo tampoco soy manco. Como abogado he empezado de cero y tengo un despacho en Madrid a base de tener coraje y tesón. Claro, si ella me sale a defender de la señora Lomana yo me callo, pero no me salió a defender. Nadie salió a defenderme".

Patón sigue enamorado de la diseñadora