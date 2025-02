Suso Álvarez posa con su madre y presume de su buena relación

Suso Álvarez ha presumido en sus redes sociales de la buena relación que tiene con su madre, Mercedes Perera con la que ha posado en su perfil oficial de Instagram. No es la primera vez que el exconcursante de 'Gran Hermano' aparece junto a ella y es habitual verle poniéndose tierno a la hora de festejar su cumpleaños u otras fechas señaladas.

"Pienso disfrutarte cada instante que me de la vida, gracias por la fuerza y la tenacidad que me has enseñado a tener", "Gracias por darme las herramientas para poder superar todo en esta vida , por encima de todo estás tú", "La mujer más bonita del mundo", "Eres un superhéroe, mi superhéroe favorito", son algunas de las palabras que Suso le ha dedicado a su madre en sus redes sociales a lo largo de los años. Regalándole a su madre estas preciosas dedicatorias en las que confiesa lo orgulloso que está de ella y lo mucho que le ha enseñado.