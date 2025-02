Para Elsa, la relación con sus dos hijos es lo más importante de su vida, tal y como ella misma ha declarado en numerosas ocasiones. En especial, con su hija Lidia Torrent guarda una excelente relación, tanto que llegó a sustituirla en 'First Dates' como camarera. "Había estado en algunas grabaciones con Lidia y ya me flipaba ver el gran trabajo que hay detrás", comentó Elsa cuando participó en el programa de citas en 2023. Y ahora, se siente aún más orgullosa de su hija Lidia tras haberse convertido en abuela de su primera nieta y ser testigo de cómo su hija Lidia se enfrenta a la maternidad como madre primeriza. "Ella es un espectáculo como madre, yo la admiro y me fascina en este aspecto", declaró Elsa Anka en la revista '¡Hola!'.