Después de desmontar las mentiras de su ex con documentos y demostrar que él solo tenía el 5% de las acciones de su negocio en común, Fani Carbajo busca aportar más pruebas llamando a un testigo directo de lo que ocurría en su local. La que fuera su camarera no ha dudado en corroborar la versión que siempre ha dado la exconcursante de 'Supervivientes' y señala que el influencer no dirigía el negocio. "Mi jefa era tú no Christofer", confiesa Marta.