En la década de los 90, el aventurero Jesús Calleja regresó a España con un niño nepalí que estaba enfermo . Una vez curado, el presentador no puedo negarse a adoptar a Ganesh quien no dudó en llamarle papá. Desde entonces el joven procedente del Nepal se considera casi español y está más que agradecido al que considera como su padre.

Cuando el aventurero se enteró de que vivía en un hospicio rodeado de ratas y que padecía tuberculosis , tomó la decisión de traérselo a España para curarlo. Jesús Calleja consiguió traer a Ganesh y curarlo; no obstante, el joven no quiso volver al Nepal y el presentador decidió hacerse cargo de él con ayuda de sus padres. "Cuidé a un hijo, sin tener mucha idea de cómo se hacía", se sinceraba en el programa.

Integrado totalmente en León , fue al colegio y se sacó el título de Formación Profesional de electrónica. "Le dije que si aprobaba todo le compraba una moto", aseguró Jesús Calleja, que recordaba: "Pues el chaval sacó todo matrícula de honor, y me dijo que sabía que le había prometido la moto, pero que no la quería, que lo que quería era que trajera a su mejor amigo, Sunesh, que también tenía tuberculosis y se estaba muriendo”.

Desde hace años Ganesh es la mano derecha de Jesús Calleja en todos sus programas. El propio presentador está muy orgulloso de trabajar junto a su hijo. “Es maravilloso trabajar al lado de tu hijo, un hijo que es de adopción, un niño que venía del Nepal con una vida que no te voy a describir, dónde no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por mí”, ha expresado en numerosas ocasiones.