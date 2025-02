La influencer, con más de 454 mil seguidores en Instagram y que ya acumula 1 millón de 'me gustas' en TikTok, se ha desahogado públicamente sobre lo ocurrido con el ánimo de sensibilizar a los que la siguen sobre lo importante que estar atento en la carretera . Ella se encontraba en la calle Velázquez, una de las más emblemáticas del centro de Madrid, cuando ha tenido este accidente con un camión .

"Acabo de llegar a Madrid y me ha dado un camión en Velázquez ", comenzaba relatando a través de sus redes sociales, haciendo que sus seguidores se detuvieran en este storie que publicaba con una fotografía en la que se veían los daños que ha sufrido su vehículo tras la colisión con el camión . "Con estas cosas te das cuenta de lo importante que es estar pendiente mientras conduces y soltar el móvil o ponerle foco a los ángulos muertos", ha señalado la joven.

Pese al terrible susto y el mal cuerpo que se le ha quedado, Alba Díaz respira tranquila porque no hay que lamentar daños mayores. "Gracias a Dios estamos bien, pero puede pasar lo que sea y hay que ser prudente", ha pedido a sus seguidores. Además, en su caso, la experiencia con el conductor que llevaba el camión ha sido buena. "Menos mal que era majo y no ha habido mal rollo. Lo ha aceptado y me ha pedido perdón", ha señalado la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' tras su accidente en el centro de Madrid.