Ángela Mármol es una de las influencers más conocidas de nuestro país. Con casi 10 millones de seguidores , empezó a darse a conocer en las redes sociales con tan solo 12 años - se abrió un perfil de Musical.ly casi por casualidad -, pero de "forma más profesional" no lo hizo hasta varios años más tarde. Aunque es una asidua creadora de contenido, no suele hablar mucho de su vida personal, y mucho menos, como lo ha hecho en B3tter Podcast. En una distendida charla, ha relatado las secuelas que sufrió por culpa del Bullying y el "hate" que recibió a través de la nube tras romper una relación de pareja.

"Yo pasé una etapa de hate muy, muy dura. Tuve una situación con mi expareja que se hizo pública y pasé dos años que fueron los peores de mi vida. Yo creí que me iba. Literalmente, no podía más. Todo dejó de tener sentido para mí y menos mal que, cuando me subí a la parte de arriba de un edificio, me encontró mi amiga y me dijo que, por favor, no quería perder a otra amiga más, porque yo ya estaba casi en el cielo", ha dicho frente a los micrófonos del canal.