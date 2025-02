Psicología y comunicación están estrechamente ligados y, en casos así, los detalles son cruciales y pueden transmitir infinita información . El lenguaje no verbal muchas veces dice más que las propias palabras. Una fotografía de Jessica Bueno, completamente devastada y con los ojos llenos de lágrimas , bastan para comprender cómo está afrontando esta situación. A Luitingo, por ahora, no se le ha podido ver, aunque sí que ha estallado públicamente para desmentir algunas informaciones dadas acerca de esta ruptura, dejando claro que su imagen y su honor son para él conceptos importantes.

Tal y como explica Estefanía Campos, Directora en Estudio de Comunicación España, el color negro puede "evocar sentimientos negativos, como el miedo , el duelo, la pena. De ahí que en el lenguaje coloquial digamos que el futuro se presenta 'muy negro'". El negro también puede transmitir "negación y temor a lo desconocido". No todo es negativo en lo que respecta a este color, que ayuda también a trasladar mensajes "fuerza, autoridad, claridad, formalidad, sobriedad, modernidad y precisión".

"Salvo esas excepciones, el blanco se mantiene como una elección segura en casi todos los contextos. No nos añade peso visual innecesario y en cambio aporta luz a nuestra imagen. Además de estar asociado a la bondad, el blanco también nos puede ayudar a sugerir pureza, inocencia, seguridad, limpieza, fe, frescura, simplicidad, salud, honradez, calma y magnanimidad. Podemos utilizar este color si, a nuestro discurso, queremos sumar el mensaje de 'Soy tal cual me ves. No tengo nada que esconder. Soy veraz. Soy inocente'", agrega.