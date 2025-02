El extraño movimiento de Jessica Bueno y Luitingo que anunciaba su ruptura

Días antes de dejar de seguirse y de hacer saltar todas las alarmas , Jessica Bueno y Luitingo realizaban un inesperado movimiento. Un gesto que conseguía pasar desapercibido, principalmente por la explicación que la exconcursante de ' Gran Hermano VIP ' daba a sus seguidores. Ahora, esta drástica decisión que conocíamos hace menos de una semana cobra otro sentido. En aquel momento, la modelo sevillana y el cantante de Triana ya habrían roto y este extraño movimiento no sería más que un anuncio de lo que hoy conocemos.

"Antes de que empecéis a crear historias de que estoy vendiendo mis muebles, la realidad es que no hay más allá que aquí en esta casa, en la que vivo en Sevilla, la tengo toda amueblada con muebles de Bilbao. Y, si en algún momento vuelvo a mi casa del pueblo, la de Los Morales, estos muebles irían para allí porque son míos. Entonces, o me deshago de unos muebles de allí o de aquí. Y los de aquí son más nuevos, pues los de mi pueblo, que no los uso tanto, los pongo a la venta", decía.