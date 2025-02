El presentador que está cumpliendo un sueño tiene claro que tiene que volver, no solo para contarlo sino para seguir disfrutando de su familia. Sus padres, sus tres hijos adoptivos y sus tres nietos son lo más importante para él . Con ellos pasa grandes momentos y tiene muy claro que la vida no sería la misma sin ellos.

Cuando Ganesh, que llamaba 'papá' al presentador, se recuperó de su enfermedad no quiso volver a Nepal y Jesús, a sus 29 años, se convirtió en padre haciéndose cargo de él. "Cuando acabó la escuela, lo apunté a formación profesional y le dije lo típico que he visto en la televisión: 'Si apruebas todas te compro una moto'. Sacó matrícula de honor, pero me dijo que lo que quería era que rescatara a su mejor amigo que también estaba enfermo y se iba a morir"y así fue como el aventurero ayudó a Suresh, que también estaba enfermo. Al poco tiempo también sacó de la indigencia a Sundari, la hermana biológica de Suresh.