Omar Sánchez sigue compartiendo mensajes profundos a través de su perfil oficial de Instagram. Tras haber sido relacionado con Anabel Pantoja, su exmujer, el que fuera concursante de 'Supervivientes ha lanzado una significativa reflexión en la que habla del final de una relación. El windsurfista de 34 años, nacido en Gran Canaria, dice que "aunque duela", hay veces que "hay que dejar ir", pero "no porque no sea el momento, sino porque no es el momento", expresa. Como era de esperar, tras este mensaje, el influencer ha hecho saltar todas las alarmas.