Además, la diseñadora apostilla que cuida muy bien a sus empleados y que no les defrauda con el salario. "Llevo trabajando cuarenta y no se cuantos años... y hay una serie de salarios que pago desde hace muchos años y pocas veces me he retrasado en los días de pago", comenta. En los últimos meses, Ágatha Ruiz de la Prada confirma que ha contratado a unas "8 o 9 personas". "No sé cuanta gente conrata Lomana, pero imagino que muchas menos que yo", dice.