Edi Insua y Violeta Crespo aparecen de nuevo en mtmad con una noticia muy sorprendente. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se han enterado de que serán padres antes de los previsto . La pareja ha compartido la información con sus seguidores y expresan cómo se sienten al respecto. Aunque no es la primera vez que Violeta habla de la maternidad, no se esperaba recibir esta noticia tan pronto. Ahora, Edi y Violeta desvelan el nombre que les gustaría ponerle a su hijo en común .

“A mí siempre me tiraron los nombres italianos”, comenta Edi y comparte los tres nombres que tiene pensado si su futuro bebé es niña. “Tengo claro tres nombres si fuera mujer”, admite. Violeta Crespo se muestra ilusionada por los nombres que da su chico, ya que a ella también le gustan mucho. Sin embargo, lo más que le sorprende a la concursante de ‘Gran Hermano’ es que estén hablando tan pronto de hijos. “Estamos pensando en nombres ya qué me has hecho”, le dice la ‘Miss Toledo’ a Edi entre risas. ¡Dale al play y no te lo pierdas!