Toda esta polémica saltó a la luz hace algunas semanas cuando el propio Jorge Pérez confirmaba en ‘En todas las salsas’ que había tenido algo más que simple pico con la profesora de baile. Violeta, por su parte, siempre ha defendido que entre ellos no hubo nada más que ese beso y que además fue en un juego . El exconcursante de ‘Gran Hermano’, harto de que se le tache de mentiroso, ha contado toda la verdad con pruebas .

Jorge Pérez no solo está decepcionado con Violeta Crespo por su doble juego, también lo está por haber negado que entre ellos hubo más que un beso. El exconcursante de ‘Gran Hermano’, que reconoce que estuvieron durante semanas hablando y conociéndose, estalla contra ella. “Que me mire a los ojos y me diga si es mentira lo que estoy diciendo”, recalca el militar, visiblemente molesto. Además, el exgran hermano asegura que "saltarían chispas" en el caso de tener un cara a cara con ella.