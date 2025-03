Este 2025 es un año lleno de cambios para la benjamina de la familia real. La infanta Sofía cumplirá 18 años el próximo 29 de abril y, pese a no ser la heredera al trono, sí que se trata de una cifra de lo más relevante y tras la que deberá enfrentarse a su futuro más cercano.

La llegada a los 18 años de la hija de los reyes Felipe y Letizia no traerá consigo un acto de Estado como el de Leonor. La razón es sencilla: al no ser heredera al trono, no está obligada a jurar la Constitución ante las Cortes Generales.