Diego García-Arroba , más conocido en las redes sociales, el cine y la música como 'El Cejas' se dio a conocer en 'Got Talent' y aprovechó el tirón para conseguir millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en toda una sensación del momento. Su humor, sus vídeos y su personalidad lo convirtieron en exconcursante de 'GH VIP 7' en 2019, concurso en el que coincidió con Hugo Castejón y Adara Molinero, ganadora de la edición entre otros.

‘El Cejas’, salió de la casa de Guadalix de la Sierra y aunque pensaba que no volvería a un reality también participó en ‘El Tiempo de Descuento’, no obstante, desde entonces sus quehaceres han estado enfocados por otros derroteros. Tras un tiempo entre bambalinas muy centrado en sus metas profesionales, el mallorquín saltaba a la gran pantalla de la mano del actor y director Santiago Segura en 2020, debutando en la gran pantalla con 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra'.