Frank Cuesta ha quedado en libertad provisional bajo fianza tras ser detenido por presunta posesión ilegal de animales salvajes

El youtuber y naturalista no descarta una nueva detención porque "hay más procesos abiertos" y asegura estar "jodido"

Todo lo que se sabe sobre la detención de Frank Cuesta: de qué se le acusa, cómo fue el arresto y la reacción de su entorno

Frank Cuesta ha quedado en libertad provisional bajo fianza tras pasar dos días en el calabozo, pero no descarta una nueva detención porque "hay más procesos abiertos" y asegura estar "jodido". “Están pasando cosas muy raras”, ha dicho. El youtuber y naturista, que fue detenido el jueves por presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos, ha querido dar explicaciones sobre lo ocurrido a sus seguidores y ha asegurado que no cree en las casualidades y sí en la gente "mala". "Lo único que me interesa ahora es intentar salir de este lío y, seguramente, empezar en otro sitio", ha añadido en un vídeo subido a su canal de YouTube.

"Perdonad que no haya hecho vídeo en los últimos días, pero es que he estado en un spa durante un par de días haciendo meditación y tal", ha ironizado Frank Cuesta en el inicio del primer vídeo dirigido a todos sus seguidores tras su puesta en libertad.

El naturista fue detenido el jueves 27 de febrero en su Santuario Libertad por tener nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón de pico pato sin ningún tipo de documentación oficial que acreditase su posesión, según justificó el Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación en una publicación en redes sociales, en la que informaron también de que incautaron la fauna silvestre protegida como prueba.

Él declaró entonces que "había comprado las nutrias de uñas pequeñas en mercados de pulgas en diferentes momentos". En cuanto a la pitón de pico de pato, "una persona no identificada la atrapó y la conservó durante aproximadamente una semana", dijo.

Frank Cuesta intentará recuperar los animales incautados

Ahora, en el vídeo subido a su canal, ha explicado lo ocurrido: "Vinieron casi 40 personas aquí, un equipo de asalto, policías de diferentes gamas, no sé…". "Yo lo único que os puedo decir es que el Santuario está aquí, los animales están aquí, se han llevado varios animales, que a mí me duele mucho como se los llevaron y los animales que se han llevado", ha dicho Cuesta.

El Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación, por su parte, agregó que los animales incautados se entregaron a la División de Conservación de Vida Silvestre y que este procedimiento se enmarca en la orden gubernamental de "reprimir estrictamente" el tráfico, la caza, la cría ilegal y el comercio en línea o fronterizo de la vida silvestre.

Esto, a juicio de las autoridades, constituye un delito tipificado en la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre B.E. 2562, Sección 17, por "posesión de fauna silvestre protegida sin permiso del director general", por lo que Cuesta, de 53 años, resultó detenido y enviado a la comisaría "para proceder con acciones legales".

Sin embargo, el naturista no entiende "el criterio de por qué se llevan unos y no se llevan otros, es decir, si A es ilegal para ellos, por qué dejan A aquí y se llevan A" y dice que tratará de recuperarlos.

Revolvieron todo, estuvieron por todos los lados, mi casa la han reventado

"Revolvieron todo, estuvieron por todos los lados, mi casa la han reventado, la parte de atrás de la oficina, la oficina todo lo han tirado para buscar no sé qué, no han encontrado nada y lo único, pues eso, que se han llevado se han llevado esos animales, que me da mucha pena, voy a intentar recuperarlos", ha señalado, confesando tener miedo por su familia, por los animales y por Paloma.

"Es muy duro cuando, de alguna manera, ensucian toda tu casa y se meten en todas tus cosas. Es muy jodido llegar a tu habitación y que te lo hayan mirado todo de arriba abajo y que se hayan llevado a animales que para ti son tu familia", ha añadido.

¿Qué llevó a las autoridades tailandesas a la detención?

Por otro lado, Frank Cuesta ha querido referirse a qué condujo a su detención. Desde el Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación señalaron que se personaron en el Santuario tras recibir un aviso a través de un correo electrónico "en el que se afirmaba que un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso".

En este sentido, el herpetólogo asegura que "en esta vida no hay casualidades. Están pasando cosas muy raras, chavales, muy raras. Yo no voy a decir quién ni como ni cuándo ni dónde pero ya sabemos quién y cómo. Lo único que puedo decir es que yo llevo toda la vida. La trayectoria está ahí. No hay mucho que yo pueda decir. Lo que se intenta hacer es a veces mejor, a veces peor. Y en este caso parece que ha tocado vamos a destruir a Frank entre varia gente. ¿Vais a destruir a Frank? Seguramente. ¿El Santuario? No creo".

"Yo no creo en las casualidades, pero sí creo en la gente mala y aquí hay mucha gente mala, que yo nunca voy a decir los nombres, cada uno, ya os digo, que lo piense", ha añadido pidiendo no ir "a las redes sociales de nadie. No he dicho nombres ni voy a decir nombres porque no me interesa".

Frank Cuesta tiene abiertos más procesos

Sobre su situación judicial en Tailandia, ha afirmado que está "acusado de tenencia ilegal de unos animales". "Más adelante os explicaré cuando se termine el proceso si puedo y no estoy en la cárcel unos meses o unos años, pues, cómo va", ha dicho, explicando que "hay varios procesos abiertos porque nos hemos enterado de nuevas querellas". "Hoy cuando he llegado de la cárcel tenía en la entrada otra querella y se van juntando de diferente índole", ha agregado.

Cabe recordar que días antes Cuesta anunció que se había visto obligado a abandonar su Santuario Libertad por tres querellas criminales que interpuso su exmujer contra él, Yuyee, madre de sus tres hijos, en las que le acusaba de fraude fiscal, trabajo ilegal, daños a su honor e ilegalidades con los animales del santuario.

"Va haber varios cambios en el santuario por los líos judiciales. Llevamos días preparándolo todo en caso de que haya que hacer cambios drásticos. No voy a dejar a los animales solos ni van a salir de aquí", subrayó entonces el herpetólogo, que fue clave en la liberación y cuidados de su expareja después de que fuera condenada por tráfico de drogas a 15 años de cárcel, de los que cumplió seis en prisión.

Ahora, se reafirma. "Lo único que me interesa ahora es intentar salir de este lío y, seguramente, empezar en otro sitio. Yo voy a intentar que este santuario siga, ya sabéis que tenemos gente preparada para que se quede cuidándolo. Ahora mismo somos Zorro, Paloma y yo, pero seguramente Zape se una pronto y empezaremos a hacer cosas juntos", ha concluido antes de dar las gracias a sus seguidores.

