"Esto no se hace, esto no brilla y esto lo que hace es irritar a Montoya, por ahí porque preocupas a mi familia y a mis seres queridos", le ha dicho el sevillano a la persona que esta detrás de esta publicación: "Esto es lamentable y me paso por aquí para decirte que esto estará en manos de quien tenga que estar porque esto es muy feo. No rocemos la ilegalidad porque es que te vamos a pillar, ¡te vamos a cazar!". A sus seguidores les ha pedido que denuncien la cuenta para ayudarle a frenar esta situación que tan preocupado le ha dejado.

Montoya ha explicado que su preocupación nace porque ha encontrado una cuenta en Twitter con miles de seguidores que también transmite información falsa sobre él. "Hay gente que se hace cuentitas falsas y eso es lamentable, aunque también hay que entenderlo... Yo entiendo que no todo el mundo me apoye y que les dé coraje, pero yo no tengo la culpa del cariño que me tiene la gente", ha sentenciado el artista, que puede tolerar las críticas pero no la información falsa y dañina.