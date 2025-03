La concursante de 'La isla de las tentaciones' a penas ha enseñado su debilidad durante su estancia en República Dominicana. La influencer, que ha demostrado ser una mujer con un fuerte carácter, se ha derrumbado en contadas ocasiones, como en su hoguera final con Montoya . Una fortaleza que no siempre tiene porque estar presente, ya que ante todo es una persona sensible, razón por la cual ha pasado malos momentos por los comentarios que recibe .

"Lo he pasado un poco mal por todo el 'hateo'", comienza explicando la catalana. Según cuenta en su vídeo de mtmad, a Anita Williams se le ha hecho un poco cuesta arriba que todo el mundo opine de su concurso, aunque entiende que es algo normal al exponerse en un programa de televisión. Sin embargo, eso no quita que pueda sentirse afectada. "Somos humanos, por mucho que seas fuerte, un poco afecta" , termina recalcando.

Además, tras mostrar el 'tattoo' que se ha hecho, la concursante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre el motivo por el que no ha dudado en marcarse a fuego esas dos palabras. "Me lo he hecho porque creo que todo pasa y que todo tiene su fin", confiesa Anita Williams. Por otro lado, en este capítulo de 'Mi momento' la catalana responde a todos aquellos que la tachan de mala madre y cuenta muchas cosas sobre ella. ¡No te lo puedes perder!