El dormitorio de la ex azafata de ‘El Precio Justo’ y protagonista de ‘Un Paso Adelante’ está decorado con paredes en tonos malvas. Una opción arriesgada pero acertada que aporta al descanso de la actriz un plus de personalidad. Su cama tiene el cabecero blanco y para la ropa de hogar recurre a la tradicional combinación de sábanas blancas y cojines gris marengo.

Beatriz Rico ha sido la quinta concursante confirmada de la nueva temporada del reality de aventura. Confiesa que el proyecto le genera miedo pero eso no le ha amilanado. “Sí, claro que tengo miedo. Pero puse en una balanza el miedo y la emoción de la gran aventura y, claro, pudo más la emoción. Así que nada, que me deseéis mucha suerte y que sea lo que Dios y Cayos Cochinos quieran. Mirad, todavía no me he ido y parece que ya estoy teniendo hambre. Voy a por un bocata de sardinas”, dice con humor en su vídeo de presentación.