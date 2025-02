Así nos ha contado que es la quinta concursante confirmada: “Soy Beatriz Rico, actriz y nueva concursante de ‘Supervivientes 2025. Casi nada. ¿Tú crees que yo voy a tener miedo de ir a ‘Supervivientes’? Sí, claro que tengo miedo. Pero puse en una balanza el miedo y la emoción de la gran aventura y, claro, pudo más la emoción. Así que nada, que me deseéis mucha suerte y que sea lo que Dios y Cayos Cochinos quieran. Mirad, todavía no me he ido y parece que ya estoy teniendo hambre. Voy a por un bocata de sardinas”.