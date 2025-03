" Yo no estoy aquí para meter mierda pero es verdad que a mi primo lo que le gusta es el protagonismo . Yo creo que ahora mismo él se está intentando aprovechar de la situación y como tú le preguntabas lo que quiere es facturar. Su comportamiento es casi siempre igual con todo el mundo, hay muchas personas que tenemos en común y que cuentan lo mismo: acapara a la persona hasta que ya no puede sacar provecho de ella ".

Este fin de semana, Jessica Bueno se rompía al escuchar un audio en el que Luitingo mantenía una conversación con alguien de su entorno hablando sobre ella y sobre sus hijos. Inmediatamente Jessica rompía a llorar y se preguntaba cómo había sido Luitingo capaz de hablar así de ellos: " Se supone que nos queríamos , estoy en shock. ¿Cómo ha podido hablar así de mí y de mis hijos ? Una persona que te quiere no hace eso, yo jamás hablaré mal de él. Me duele porque sabe cómo lo he pasado, era mi mejor amigo, mi desahogo".

Jesús, aunque no tiene pruebas, cree que su primo es "perfectamente capaz" de haber filtrado ese audio para que se hable de él: "Ese audio, no lo puedo decir 100%, pero sabiendo cómo es él sí que lo podría haber filtrado él porque lo que le interesa es ser el centro de atención. Yo creo que está clarísimo que se va a sentar en un plató de televisión cobrando".

"Yo a Jessica le mandé un mensaje a través de Instagram diciéndole que lo que ha sucedido es lo mejor que le podía pasar, que antes habría tenido que quitárselo de encima (...) Hay muchas cosas de él que no las he contado pero que si las cuento podría arder Troya. Él no es malo, no tiene mal corazón, pero es un egocéntrico y quiere estar siempre en el centro de todo. Yo en vez de Luitingo le llamo Luitango porque siempre te come la cabeza. Es un quedabien".