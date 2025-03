Aida Doménech, más conocida como Dulceida en redes sociales, organiza los premios ‘ídolo’ desde el año 2022. Este evento es uno de los más importantes y está dedicado a resaltar el trabajo de los creadores de contenido. Pese a que, estos años, los premios se han celebrado durante el mes de marzo, lo cierto es que este año no ha habido noticias sobre la fecha o su lugar de celebración. El silencio de la influencer no ha hecho más que levantar sospechas pero, ahora, durante el estreno de 'Between My Clothes' como presentadora, Júlia Elías cuenta todos los detalles sobre los 'Ídolo'. La creadora de contenido desvela el original dress code y la fecha en la que tendrá lugar el evento.