Laura Galera y Manu Vulcán vuelven una semana más con uno de sus capítulos más románticos. La pareja no puede dejar de demostrar su amor sin reparos y, por ello, después aclarar el motivo por el que él no felicitó a María José Galera por su cumpleaños , la exconcursante de ‘Gran Hermano’ le prepara una increíble sorpresa y él rompe a llorar .

Los influencers están viviendo uno de los mejores momentos de su vida y, ahora que están en un dulce momento de su relación, han querido celebrarlo por todo lo alto. Laura ha pensado todos los detalles al milímetro y ha organizado un regalo muy especial para su chico. “Tiene un montón de trabajo, me encanta el día del amor, soy fan del amor” , cuenta muy emocionada al enseñar todo lo que ha montado a espaldas de su novio para sorprenderle.

Después de que Ruvens hablase de sus planes de futuro con Óscar Landa tras su salida de ‘Gran Hermano’, Laura llena la habitación de Manu de globos, pétalos de flores, música romántica y otros muchos detalles para celebrar su primer San Valentín junto al gaditano. Muy ilusionada por el momento que está a punto de vivir, la influencer le pide ayuda a su suegra para que su novio no sospeche nada.

Laura Galera le ha preparado a su chico una romántica sorpresa para celebrar su primer día de los enamorados y no ha podido salir mejor. Manu Vulcán llegaba sin saber lo que le esperaba y, entre lágrimas, reacciona al regalo de la exconcursante de ‘Gran Hermano’. “¡Qué increíble! Nunca me imaginé algo así”, admite. Sin poder contener la emoción, el DJ confirma: “Es lo más precioso que he visto en mi vida”.