En la casa de Guadalix de la Sierra, la exmujer de Fonsi Nieto llegó a asegurar que si su novio no le pedía matrimonio, lo haría ella. Los meses pasan y viendo que su chico no no da el paso, sus seguidores no han dudado en preguntarle por su compromiso y futura boda. Una respuesta que a la que ella misma no ha dudado en responder.