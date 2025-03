"Lo que nos pasó fue un tema de estar bien con nosotros mismos. Yo no estaba bien. Yo venía del embarazo de Bella, que cuando di a luz lo pasé muy mal y llevaba muchos meses muy mal y no me había recuperado ni física ni mentalmente. Álvaro igual, por otros motivos personales, y los dos no supimos salir. Cuando uno está bien y el otro mal en la pareja, el que está bien te puede ayudar a salir de ello, pero si los dos estáis mal, es muy difícil", ha confesado a la revista '¡Hola!', que publica su entrevista este miércoles 12 de marzo.