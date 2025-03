La colaboradora no ha podido soportar la lluvia: "Esto es lo que a mí ya me echa de aquí"

Sobrepasada, ha hecho una petición al equipo del programa: "Quiero que me pongas en un sitio a refugio"

Laura Madrueño narra la extrema situación en 'SV': "Por primera vez desde que estoy aquí no hemos podido desplazarnos”

En una noche nunca antes vivida en la historia de 'Supervivientes', Carlos Sobera anunciaba una inesperada noticia: Terelu había activado el protocolo de abandono. Los concursantes se han enfrentado al mayor temporal que se recuerda. Un temporal que ha impedido que la gala de 'Tierra de nadie' se desarrollara como estaba previsto y que ha provocado una situación extrema en los Cayos Cochinos.

La mayor de las Campos estaría planteándose dejar la aventura. Su hermana, Carmen Borrego, comprendía al instante el motivo: "Imagino que por lo que está ocurriendo. La claustrofobia es algo que no se puede controlar. Cuando ves que no para de llover, que no puede llegar una barca... Te da un ataque de pánico".

Momentos más tarde, el presentador ofrecía las primeras imágenes de Terelu pidiendo abandonar la playa: "Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Quiero que me pongas en un sitio a refugio ahora mismo. Estoy chorreando. Os lo digo ya, llevadme a la cabaña, donde sea. Yo es que me voy para allá, yo no bromeo. Estoy empapada".