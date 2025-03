El gallego, que sorprendía hace algo más de un año convirtiéndose al islam , ha escogido una fecha muy especial para llevar a sus hijos Jota y Alejandro "al Reino". Su viaje coincide con el noveno mes del calendario islámico, aquel en el que los musulmanes celebran el Ramadán. Como buen musulmán, desde el 28 al 30 de marzo, Jota Peleteiro y su mujer no podrán comer ni beber nada, ni tampoco practicar conductas impuras (entre las que se encuentran fumar o comer chicle) desde el amanecer hasta el atardecer.

El primogénito de Peleteiro acaba de cumplir nueve años; Alejandro soplará las velas de su cuarto cumpleaños este verano. Pero los niños, y hasta la adolescencia, están exentos a practicar el ayuno o Sawm, uno de los cinco principios del islam , durante el mes del Ramadán, por lo que Jessica Bueno no debería preocuparse por la alimentación de sus hijos durante el tiempo que estén con su padre.

El empresario, dueño de una empresa multimillonaria de agrotecnología, parece estar cumpliendo este propósito. No solo ha conseguido llevar a Jota y Alejandro a Arabia Saudí, algo con lo que Jessica Bueno parecía mostrarse bastante reticente hace unas semanas, cuando aseguró no haber dado "permiso" para que sus niños fuesen al país árabe ; también ha terminado vistiendo a los niños con las túnicas tradicionales de su nueva religión .

No es la primera vez que vemos a alguno de los hijos de Jessica Bueno con estas vestimentas ; sí la primera en la que les vemos a todos en familia - padre incluído- vestidos de musulmanes.

Algo con lo que Miss Sevilla 2009, de ferviente tradición católica, podría no estar demasiado de acuerdo. Aunque jamás se ha manifestado acerca de las nuevas creencias de su exmarido, Jota estuvo yendo con ella todas las semanas durante un año a catequesis . El gallego recibió los sagrados sacramentos del bautismo, comunión y confirmación a la vez que sus hijos hacían la Primera Comunión. La posibilidad de que su padre intente convertirlos al islam podría no hacer demasiada gracia a Jessica Bueno.

Los problemas con el que fuera jugador del Real Madrid Castilla y otros equipos de fútbol, como el Alavés, el Brentford o el Aston Villa, no parecen terminar nunca. Tras la denuncia que le impuso por mudarse a Sevilla con Jota y Alejandro y después de infinitos desplantes, la exnovia de Luitingo se propuso no callar más.

Así pues, en los últimos meses no ha dudado en denunciar públicamente que José Ignacio Peleteiro Ramallo no atiende a las necesidades económicas de sus vástagos, ni tampoco les presta la atención que se merecen. La modelo ha visto a sus hijos llorar por su padre, al que ha acusado de no responsabilizarse de sus niños lo suficiente. Él, mientras tanto, hace caso omiso a los ataques de su exmujer y presume de familia feliz en Arabia Saudí.