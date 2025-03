Momentos complicados sobre los que se sinceraba en una carta enviada al medio estadounidense 'The Hollywood Reporter', confesando que "el dolor fue tan abrumador" que llegó a "contemplar lo impensable". "Ahora que la tormenta se está calmando, y que lo peor ha pasado, empiezo a ver claramente lo que he aprendido. He aprendido que el odio, como el fuego, no puede ser apagado con más odio. Las ofensas no pueden ser borradas con más ofensas, y los errores no pueden limpiar otros errores", reconocía a corazón abierto.