Junto a una foto en blanco y negro de Madonna abrazándola , Karla le ha escrito la siguiente carta de agradecimiento : "Madonna, quiero agradecerte todo el cariño que me has demostrado, por tu invitación a la fiesta que me diste tras los Oscar y por tus palabras de cariño y fuerza. Te quiero ".

"Cuando entré a la sala me abrazaste tan conmovida que me partiste el corazón, no me gusta ver a la gente llorar, y con esta película no paro. Me guardo en el alma este especial momento y las fotografías tan hermosas que nos hicieron juntas, que espero pronto vean la luz. Mucho éxito y amor", escribió la actriz entonces.